شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئاسي الليبي يرحب بتوافق مجلسي النواب والدولة على المسار الدستوري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

رحب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، السبت، بـ "التقارب بين مجلسي النواب والدولة على المسار الدستوري".



وفي تغريدة على تويتر نقلها موقع الساعة 24 الليبي، قال المنفي:"نحثهم على العمل للتوصل لاتفاق على باقي النقاط الخلافية للذهاب إلى انتخابات في أقرب وقت".

وأنهت لجنة المسار الدستوري الليبي في العاصمة المصرية القاهرة، الجمعة، اجتماعاتها بالتوافق على نحو على 140 مادة في مشروع الدستور، أي نحو 70% من مواد الوثيقة الدستورية المقرر أن تجرى على أساسها الانتخابات.