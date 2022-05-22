وزير الخارجية الأوكراني: بلادنا وحدها تحدد متى وكيف تنتهي الحرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، إن "بلادنا وحدها تحدد متى وكيف تنتهي الحرب ونمارس حقنا في الدفاع عن أنفسنا".



وكان كوليبا أعرب سابقا عن اعتقاده أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لن يكون سيكون قادرًا على إنهاء الحرب.

في السياق، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، عدم وجود بديل عن حصول أوكرانيا على عضوية الاتحاد الأوروبي.

وأعلن رئيس فنلندا، ساولي نينيستو، السبت، أنه أجرى اتصالا هاتفيا، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أدان خلاله جميع مظاهر الإرهاب، ولمناقشة سعي فنلندا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وقال نينيستو عبر حسابه بموقع تويتر: "أجريت اتصالا هاتفيا مباشرا ومفتوحا مع الرئيس رجب طيب أردوغان.. لقد أكدت أن فنلندا وتركيا كحلفاء في الناتو، ستلتزمان بأمن كل منهما وبالتالي ستزداد علاقتنا قوة".

وأضاف أن "فنلندا تدين الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، والحوار الوثيق مستمر".

من جانبه، أكد أردوغان خلال الاتصال مع نظيره الفنلندي أن "المفهوم الذي يتجاهل المنظمات الإرهابية التي تهدد حليفا في الناتو يتعارض مع روح الصداقة والتحالف".