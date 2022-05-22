شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة النواب" تنظر موازنتى التضامن الاجتماعى والكهرباء بجلسات الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة 2022/2023، على مدار الأسبوع الجاري، وذلك على هامش انعقاد الجلسات العامة.

وتعقد اللجنة اجتماعها الأول غدا الإثنين، لتناقش الموازنة والخطة الاستثمارية لوزارة التضامن الاجتماعي والجهات التابعة لها عن العام المالي 2022/2023، وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة والجهات التابعة عن ذات السنة.

فيما تنظر اللجنة خلال جلستها الثلاثاء، الموازنة والخطة الاستثمارية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والجهات التابعة لها عن العام المالي 2022/2023، وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة والجهات التابعة عن ذات السنة .

جدير بالذكر أن المجلس يناقش خلال جلسته العامة الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مشروعى قانونين جديدين مقدمين من الحكومة، الأول يتعلق بإدخال تعديلات على قانون غسل الأموال القائم، والثانى بشأن تنظيم الحج وإنشاء بوابة مصرية موحدة للحج، حيث يبدأ المجلس خلال الجلسة بمناقشة تقريراللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.