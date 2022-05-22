اليوم.. طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة يؤدون امتحاني الدراسات والدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

يؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي في القاهرة، اليوم الأحد، امتحان الدراسات الاجتماعية والتربية الدينية، في اليوم الثاني لامتحانات نهاية العام الدراسي.

وتبدأ الامتحانات داخل اللجان في تمام الساعة 9 صباحًا، وسط إجراءات احترازية مشددة.

وانطلقت الامتحانات السبت 21 مايو، وتستمر حتى الخميس 26 مايو 2022، على النحو التالي:

السبت 21 مايو:

اللغة العربية والخط والإملاء

الأحد 22 مايو:

الدراسات الاجتماعية

التربية الدينية

الاثنين 23 مايو:

الجبر والإحصاء

الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الثلاثاء 24 مايو:

اللغة الأجنبية

الأربعاء 25 مايو:

الهندسة

التربية الفنية

الخميس 26 مايو:

العلوم

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