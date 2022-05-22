اليوم.. طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة يؤدون امتحاني الدراسات والدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:
يؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي في القاهرة، اليوم الأحد، امتحان الدراسات الاجتماعية والتربية الدينية، في اليوم الثاني لامتحانات نهاية العام الدراسي.
وتبدأ الامتحانات داخل اللجان في تمام الساعة 9 صباحًا، وسط إجراءات احترازية مشددة.
وانطلقت الامتحانات السبت 21 مايو، وتستمر حتى الخميس 26 مايو 2022، على النحو التالي:
السبت 21 مايو:
اللغة العربية والخط والإملاء
الأحد 22 مايو:
الدراسات الاجتماعية
التربية الدينية
الاثنين 23 مايو:
الجبر والإحصاء
الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات
الثلاثاء 24 مايو:
اللغة الأجنبية
الأربعاء 25 مايو:
الهندسة
التربية الفنية
الخميس 26 مايو:
العلوم