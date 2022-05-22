حدث ليلاً| حقيقة ظهور جدري القرود في مصر.. وتطورات الأزمة الأوكرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

التعليم تعلن موعد إتاحة "مجلدات مفاهيم" لطلاب الثانوية العامة

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إتاحة "مجلدات مفاهيم" لطلاب الثانوية العامة قبل امتحانات نهاية العام.

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هاني الناظر: لم يتم رصد أي حالات مصابة بجدري القرود في مصر

أكد الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، أنه لم يتم رصد أي حالات مصابة بجدري القرود في مصر.

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الصحة العالمية تعمل على تقديم إرشادات للدول بهدف احتواء جدري القرود

في سياق الجهود المبذولة لاحتواء انتشار جدري القردة، كشف رئيس المجموعة الاستشارية الإستراتيجية والتقنية لمنظمة الصحة العالمية السبت، أن تدابير مثل العزل والنظافة إلى جانب التطعيم من شأنها الوقاية من الإصابة بالفيروس.

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هل يتوطن جدري القرود في ألمانيا بعد الإصابات الجديدة؟

كشفت السلطات الصحية بالعاصمة الألمانية عن تسجيل حالتين اثنتين من حالات الإصابة بفيروس جدري القرود، وذلك بعد يوم واحد من تسجيل أول إصابة في البلاد. ما أسباب المرض؟ وأعراضه؟ وطرق الوقاية منه؟

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موسكو: قوات أوكرانية قصفت مبان سكنية بلوهانسك لاتهامنا بذلك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن "جماعات متطرفة" وقوات أوكرانية قصفت مبان سكنية وقتلت وجرحت مدنيين في مدينة نيكولايفكا بـ"جمهورية لوغانسك الشعبية"، لاتهام القوات الروسية بذلك.

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الانفصاليون: هناك 78 امرأة بين أسرى مصنع آزوفستال في أوكرانيا

ذكر الانفصاليون الموالون لروسيا في شرق أوكرانيا أن هناك 78 امرأة من بين المقاتلين الذين تم أسرهم في مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول الساحلية في جنوب شرق أوكرانيا.

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مصدر أمني عراقي: استهداف قاعدة تركية بالصواريخ في الموصل

أعلن مصدر أمني عراقي، السبت، استهداف قاعدة تركية بالصواريخ في الموصل بمحافظة نينوى.

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طالبان تُشكل لجنة للتواصل مع معارضيها داخل البلاد وخارجها

شكّل زعيم حركة طالبان هبة الله أخوند زاده، لجنة للتواصل مع معارضي النظام من السياسيين والعسكريين داخل البلاد وخارجها.

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إصابة فلسطيني إثر إطلاق النار عليه في حي الشيخ جراح بالقدس

أصيب شاب فلسطيني بجروح، مساء السبت، إثر إطلاق مُستوطن النار عليه في حي "الشيخ جراح"، شرق مدينة القدس المحتلة.

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مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في إطلاق بولاية نيو أورليانز الأمريكية

لقي شخص مصرعة وأصيب 3 آخرون في إطلاق نار بولاية نيو أورليانز الأمريكية، وفقا لما قالته الشرطة مساء السبت، مشيرة إلى أنها فتحت تحقيقا في الحادث.

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"طرق وكباري وقمامة" عدد قياسي من طلبات الإحاطة.. ووزير التنمية المحلية في مرمى النواب الثلاثاء

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال جلسته العامة الثلاثاء عددا من طلبات الإحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي.

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