​لماذا قررت السياحة تقليل مُدة إقامة الحجاج في السعودية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، تقليص مدة إقامة الحجاج بالسعودية أثناء عمل مناسك الحج، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت غرفة شركات السياحة، أنها تلقت خطابًا من أمين عام مجلس الوزراء، من رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، يفيد بتقليص فترة إقامة الحجاج بالمملكة العربية السعودية لتكون من 15 إلى 20 يومًا فقط على أقصى تقدير، لمنع زيادة فترة اختلاط الحجاج المصريين بالجنسيات الأخرى.

وقررت وزارة السياحة والآثار مد تسجيل أسماء المواطنين الراغبين في التقدم لأداء فريضة الحج السياحي من خلال الشركات السياحية حتى يوم الاثنين 23 مايو الجاري بدلاً من يوم الجمعة 20 مايو الجاري، حرصًا من الوزارة على إتاحة الفرصة أمام المواطنين لأداء الفريضة هذا العام 1443هـ/ 2022م.

واستحدثت وزارة السياحة والآثار، خدمة إلكترونية جديدة عبر الموقع الإلكتروني لخدمات الإدارة المركزية لشركات السياحية بالوزارة (trans.hajj.gov.eg)، لتمكن المواطنين المتقدمين لأداء فريضة للحج السياحي من الاستعلام عن بيانات التسجيل الخاصة بهم والتأكد من قيام الشركة التي تقدموا إليها بتسجيل أسمائهم.