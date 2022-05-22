هل يبادل بوتين صديقه المقرب “ميدفيتشوك” بأسرى كتيبة آزوف الأوكرانية؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 مايو 2022 07:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

أعلن النائب والمفاوض الروسي ليونيد سلوتسكي السبت أن بلاده تنظر في إمكان مبادلة أسرى من مقاتلي كتيبة آزوف الاوكرانية بفيكتور ميدفيتشوك القريب من الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال سلوتكسي عضو الوفد الروسي خلال المفاوضات الاخيرة مع كييف، بحسب ما نقلت عنه وكالة ريا نوفوستي للانباء ردا على سؤال في هذا الصدد، “سندرس المسألة”.

وأوضح متحدّثاً من مدينة دونيتسك الانفصالية في جنوب شرق أوكرانيا أن إمكان حصول هذا التبادل سيناقشه في موسكو “من يملكون صلاحيات” القيام بذلك.

واستسلمت آخر مجموعة من القوات الأوكرانية التي كانت متحصنة في آزوفستال بما يشكل نهاية لحصار استمر لأسابيع.

وتركز روسيا جهودها العسكرية في شرق البلاد وجنوبها. وتسعى موسكو خصوصًا إلى السيطرة بالكامل على دونباس التي تخضع جزئيًا لسيطرة انفصاليين موالين لروسيا منذ 2014.

فيكتور مديفيتشوك

سياسي ورجل أعمال أوكراني يبلغ من العمر(67 عاماً)، معروف بقربه من الرئيس الروسي، وأوقف منتصف نيسان في أوكرانيا بعدما فر منذ بدء الهجوم الروسي أواخر شباط.

وكان قيد الإقامة الجبرية منذ أيار 2021 بعد اتهامه بـ”الخيانة العظمى” و”محاولة نهب الموارد الطبيعية في القرم”، شبه الجزيرة التي ضمتها روسيا في 2014.

وأعلن الجيش الروسي الجمعة أنّ آخر المدافعين الاوكرانيين عن مدينة ماريوبول الاستراتيجية والمتحصنين في مجمع آزوفستال المترامي قد استسلموا.

وبين هؤلاء مقاتلون في كتيبة “آزوف” القومية والتي يعتبر الكرملين أنها من “النازيين الجدد”. وتأمل كييف بالافراج عن هؤلاء مقابل أسرى روس.

وفي 26 ايار، تدرس المحكمة الروسية العليا طلبا لتصنيف هذه الكتيبة “تنظيما إرهابيا”. ومن شأن ذلك في حال حصوله أن يعقد عملية تبادل الاسرى.

واعتبر زعيم الانفصاليين في دونيتسك دنيس بوشيلين اليوم أنه ينبغي محاكمة الجنود الاوكرانيين الذين دافعوا عن ىزوفستال وسلموا أنفسهم.

ونقلت “ريا نوفوستي” عن بوشيلين قوله في مؤتمر صحافي شارك فيه ليونيد سلوتسكي، “أرى أن لا مفر من المحكمة. يجب أن تنتصر العدالة”.