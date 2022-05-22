شنغهاي تسجل انخفاضاً في إصابات كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 مايو 2022 07:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

قالت حكومة مدينة شنغهاي الصينية في بيان اليوم الأحد إن المدينة سجلت 570 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا بدون أعراض في 21 مايو أيار، انخفاضا من 784 في اليوم السابق.

وتراجع عدد الإصابات المؤكدة التي ظهرت عليها أعراض إلى 52 من 84 في اليوم السابق.

ولم يتم تسجيل أي حالات خارج مناطق الحجر الصحي مثلما كان الحال في اليوم السابق. وسجلت المدينة ثلاث وفيات جديدة بكوفيد-19 مقابل حالة واحدة في اليوم السابق.

وفي العاصمة بكين، قالت الحكومة المحلية في بيان إنها سجلت أمس 52 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا انتقلت إليها العدوى محليا، انخفاضا من 58 في اليوم السابق. وسجلت المدينة تسع حالات بدون أعراض، انخفاضا من 12 حالة في اليوم السابق.

من جهتها قالت لجنة الصحة الوطنية اليوم الأحد إن البر الرئيسي للصين سجل 898 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، منها 169 إصابة ظهرت عليها أعراض و 729 بدون أعراض.

وفي اليوم السابق، سجلت الصين 1211 حالة جديدة، منها 201 مصحوبة بأعراض و 1010 بدون أعراض، والتي تعدها الصين بشكل منفصل.

وتم تسجيل ثلاث وفيات جديدة ليرتفع العدد إلى 5222. وسجل البر الرئيسي للصين حتى الآن 223145 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.