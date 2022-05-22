شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة العالمية: 92 حالة مؤكدة و28 حالة يشتبه بإصابتها بجدري القردة من 12 دولة عضو لا يتوطن فيها الفيروس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأحد، تأكيد 92 حالة مؤكدة و28 حالة يشتبه بإصابتها بجدري القردة من 12 دولة عضو لا يتوطن فيها الفيروس.



وأوضحت منظمة الصحة العالمية إنها تتوقع رصد المزيد من حالات الإصابة بجدري القرود في الوقت الذي توسع فيه نطاق المراقبة في البلدان التي لا يوجد فيها المرض عادة.

وأضافت أنها ستقدم مزيدا من الإرشادات والتوصيات في الأيام المقبلة للدول حول كيفية الحد من انتشار جدرى القرود.

ولفتت الوكالة إلى أن "المعلومات المتاحة تشير إلى أن انتقال العدوى من إنسان لآخر يحدث بين أشخاص على اتصال جسدي وثيق مع الحالات التي تظهر عليها أعراض".

ويعد جدرى القرود من الأمراض المعدية التي عادة ما تكون خفيفة ومتوطنة في أجزاء من غرب ووسط أفريقيا.

وينتشر عن طريق الاتصال الوثيق، لذلك يمكن احتواؤه بسهولة نسبيا من خلال تدابير مثل العزلة الذاتية والنظافة الشخصية.

وقال ديفيد هيمان المسؤول بمنظمة الصحة العالمية، لـ"رويترز"، إن "لجنة دولية من الخبراء اجتمعت عبر مؤتمر مرئي للنظر في ما يلزم دراسته حول تفشي المرض وإبلاغه للجمهور، بما في ذلك ما إذا كان هناك أي انتشار بدون أعراض، ومن هم الأكثر عرضة للخطر، والطرق المختلفة للانتقال".

وبيّن أن "الاتصال الوثيق هو الطريق الرئيسي لانتقال المرض، لأن الآفات النمطية للمرض معدية للغاية".

وتابع: "على سبيل المثال، الآباء والأمهات الذين يعتنون بأطفال مرضى معرضون للخطر، وكذلك العاملون في مجال الصحة، ولهذا السبب بدأت بعض البلدان في تطعيم فرق علاج مرضى جدري القرود باستخدام لقاحات الجدري، وهو فيروس مرتبط به".

تم تحديد العديد من الحالات الحالية في عيادات الصحة الجنسية.

ويشير التسلسل الجيني المبكر لعدد قليل من الحالات في أوروبا إلى وجود تشابه مع السلالة التي انتشرت بطريقة محدودة في بريطانيا وإسرائيل وسنغافورة في عام 2018.

وقال هيمان إنه "من المعقول بيولوجيا" أن الفيروس كان ينتشر خارج البلدان التي يتوطن فيها الفيروس، لكنه لم يؤد إلى تفش كبير نتيجة لإجراءات الإغلاق المتعلقة بمكافحة كوفيد والتباعد الاجتماعي وقيود السفر.

وشدد على أن "تفشي جدري القرود لا يشبه الأيام الأولى لجائحة كوفيد -19 لأنه لا ينتقل بسهولة".

وأوضح أن "الذين يشتبهون في تعرضهم أو الذين تظهر عليهم أعراض بما في ذلك الطفح الجلدي والحمى، يجب عليهم تجنب الاتصال الوثيق مع الآخرين".

وأشار المسؤول بمنظمة الصحة العالمية إلى أن "هناك لقاحات متاحة لكن الرسالة الأهم هي أنه يمكنك حماية نفسك".

أعلنت هيئة الصحة العامة في اليونان، السبت، رصد أول إصابة محتملة بجدري القردة في البلاد لدى سائح إنجليزي.

وقالت الهيئة، في بيان، إن "المواطن الإنجليزي وشريكته نقلا إلى المستشفى ووضعا في غرفة معزولة، وستبين التحاليل المخبرية، الإثنين، ما إذا كان الأمر متعلقا بجدري القردة".

وسبق لدول غربية عدة أن أعلنت رصد إصابات بهذا المرض بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة وإسبانيا وكندا والسويد.

وجدري القردة مرض نادر متوطن في غرب إفريقيا وعادة ما تكون أعراضه الحمى وآلام العضلات وتضخم الغدد اللمفاوية وطفح جلدي على اليدين والوجه.

وقالت منظمة الصحة العالمية الجمعة إن معظم الإصابات الجديدة بهذا المرض في الدول الغربية رصدت لدى رجال مثليين، مشيرة إلى أنها تسعى إلى درس انتقال الفيروس خاصة داخل مجتمع المثليين.