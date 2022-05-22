عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حرائق غامضة في روسيا.. حريق جديد يضرب أكبر مؤسسة بحثية

الأحد 22 مايو 2022

الخليج 365

بعد الحرائق المتتالية والغامضة والتي ضربت روسيا مؤخرا، اندلع حريق آخر في معهد طيران شهير في منطقة موسكو، وهو أحدث حريق روسي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي ونشرته مجلة "نيوزويك" الأمريكية.



وأظهرت اللقطات دخانًا يتصاعد في الهواء فوق الأشجار في المعهد الديناميكي المركزي (TsAGI) في ضاحية جوكوفسكي التي تقع على بعد حوالي 25 ميلاً جنوب شرق وسط موسكو.

وقال فرع موسكو الإقليمي لوزارة الطوارئ الروسية إن الحريق اندلع في محطة كهرباء بالموقع في حوالي الساعة 9 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم السبت، وفقًا لوكالة ريا نوفوستي، وتم إخماده في غضون ساعة.

وتأسس معهد TsAGI في عام 1918 على يد نيكولاي جوكوفسكي الذي سميت المدينة باسمه، وهو يعتبر والد الطيران الروسي.

والمعهد هو مركز أبحاث حكومي منذ 1994 ويصفه موقعه على الإنترنت بأنه أكبر مركز بحث علمي في العالم. وذكر الموقع أن المركز يساعد في تطوير الجيل التالي من الطائرات النفاثة مثل إليوشن إيل -96 الجديد وتوبوليف تو -204.

ولم يتم إدراج سبب الحريق، لكنه أحدث حريق في روسيا احتل عناوين الصحف منذ بداية حرب أوكرانيا.

وتعاملت السلطات الروسية هذا الأسبوع مع حريق غطى حوالي 22000 قدم مربع في موقع صناعي في بيردسك، بالقرب من أكبر مدينة في سيبيريا نوفوسيبيرسك، على بعد حوالي 1800 ميل شرق موسكو. وقال مسؤولون محليون ان الحريق اندلع بسبب منتجات البولي ايثيلين فى الطابق الاول من المبنى.

وفي وقت سابق من هذا الشهر أدى انفجار في مخزن البارود التابع لوحدة عسكرية في منطقة أمور بمنطقة خاباروفسك إلى مقتل شخص وإصابة 7 آخرين.

وجاء ذلك بعد أيام فقط من الإبلاغ عن مقتل شخصين إثر انفجار كبير في مصنع للذخيرة ينتج البارود في مدينة بيرم بالقرب من جبال الأورال في روسيا. وبعد أيام، اندلع حريق آخر في كلية طيران في نفس المدينة.

وتم الإبلاغ عن عدد من الحرائق في المناطق الروسية المتاخمة لأوكرانيا والتي أثارت تكهنات بأنها مرتبطة باعمال عدائية بسبب الحرب ، بما في ذلك عدة حرائق في منطقة بيلغورود.