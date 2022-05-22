شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. "إسكان النواب" تناقش موازنة هيئة المجتمعات العمرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجتمع لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، غدا الأحد، لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 167 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى وبنك الاستثمار الأوروبى بمبلغ 78 مليون يورو للمساهمة فى تمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصحى بحلوان لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى الموقع بتاريخى 4/1/2022 و5/1/2022.

كما تناقش اللجنة مشروعى قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022/ 2023، وذلك للجهات التالية، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ديوان عام المجتمعات العمرانية الجديدة، ديوان عام وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.

كما تجتمع لجنة الشباب والرياضة لتناقش خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة عن العام المالى 2022/2023 للمجلس القومى للشباب.