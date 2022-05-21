إغلاق باب التصويت فى الانتخابات البلدية بالكويت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مايو 2022

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اختتمت مساء اليوم عملية التصويت فى انتخابات المجلس البلدى بالكويت لاختيار 8 أعضاء جدد لعضوية المجلس فى فصله التشريعى الثالث عشر، فيما بدأت عملية فرز الأصوات التى يتوقع استمرارها حتى منتصف الليل.



وحسب تقرير لوزارة الإعلام الكويتية يحق لنحو 438 ألفاً كويتياً المشاركة فى الانتخابات، فى 433 لجنة موزعة على 76 مقرا انتخابيا فى 8 دوائر.

وأشارت تقارير رسمية إلى تنافس 36 مرشحاً بينهم امرأة، فيما تمت تزكية عضوين بالدائرتين السابعة والعاشرة دون إجراء انتخابات فيهما لعدم ترشح منافسين.

وكان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتى الشيخ أحمد النواف، قد اكد أن انتخابات المجلس تعد ترجمة وتجسيد فريد للتواصل الإيجابى بين القيادة العليا والشعب الكويتى ومثال حى على المشاركة الفاعلة للمواطنين فى صياغة حاضرهم واستكمال مسيرة مستقبلهم.