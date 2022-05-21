شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير شركات الغزل والنسيج على مائدة "صناعة النواب".. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبحث لجنة الصناعة بمجلس النواب، دور وزارة قطاع الأعمال العام بشأن تطوير شركات الغزل والنسيج لأهميته فى تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير، والذى من المقرر أن يكون بحضور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وذلك غدا الأحد.

بينما تنظر اللجنة، يوم الإثنين المقبل، دور وزارة التموين والتجارة الداخلية فى تسجيل العلامات التجارية للمنتجات المصرية ذات الميزة النسبية لمصر، والتى تستهدف زيادة الصادرات، ودور الأجهزة الرقابية بالوزارة للحد من المنتجات والأسواق العشوائية، وآلية تحديد الرسوم المفروضة على صناعة المشغولات الثمينة والمجوهرات، ومن المقرر أن تكون تلك الجلسة بحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية.

بينما تعقد يوم الثلاثاء، جلسة لنظر عدد من طلبات الإحاطة منها ما يتعلق بشأن امتناع موردى الصوف الخام عن توريد احتياجات العاملين بالحرف اليدوية من الصوف وتفضيل تصديره خام إلى الخارج دون أى عملية صناعية لارتفاع أسعاره العالمية، حسبما ورد بطلب الإحاطة، وآخر عن إنشاء مدينة صناعية بجوار المدينة السكنية بالصحراوى الغربى تخدم مراكز الفشن وببا وسمسطا بمحافظة بنى سويف، حيث إن هذه المراكز زراعية ولا توجد مصانع تقوم بتحويل منتجاتها إلى منتجات مصنعة.

كما تبحث من خلال طلبى إحاطة نقص خردة النحاس بالسوق المحلى، ووقف الممارسات الضارة بتصدير خردة النحاس مما يسبب أزمات للمصانع وتوقف للورش وتأثير ذلك السلبى على الاقتصاد المحلى، حسبما ورد بطلبى الإحاطة.

جدير بالذكر أن مجلس النواب يناقش خلال جلسته غدا الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مشروعى قانونين جديدين مقدمين من الحكومة، الأول يتعلق بإدخال تعديلات على قانون غسل الأموال القائم، والثانى بشأن تنظيم الحج وإنشاء بوابة مصرية موحدة للحج، حيث يبدأ المجلس خلال الجلسة بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.