الصحة الماليزية: البلاد في حالة تأهب بسبب جدري القردة

محمد اسماعيل - القاهرة - كوالالمبور - (د ب أ)

ترصد وزارة الصحة الماليزية عن كثب تفشي جدري القردة الذي أثر على دول في أوروبا وأفريقيا وأمريكا الشمالية، إلى جانب أستراليا ومنطقة الأوقيانوس.

وقال نور هشام عبد الله، المدير العام لوزارة الصحة ، إنه إلى جانب رصد سير التقدم لحالات جدري القردة عن كثب بناء على تقارير من منظمة الصحة العالمية، ستراقب الوزارة حالات الإصابة المشتبه بها بالمرض حيواني المصدر في جميع نقاط الدخول الدولية بالبلاد، حسبما ذكرت صحيفة "ذا نيو ستريتس تايمز" اليوم السبت.

وشدد كبير المسؤولين الصحيين بالبلاد على أن معهد الأبحاث الطبية والمعمل القومي للصحة العامة يمكنهما إجراء فحوص لرصد الفيروس الذي يسبب الإصابة بجدري القردة لدى البشر.

وأضاف نور هشام في بيان اليوم: "تعمل الوزارة أيضا عن كثب مع دائرة الحجر الصحي وخدمات الفحص الماليزية ودائرة الحياة البرية لرصد تطور وضع جدري القردة بين الحيوانات البرية، بما في ذلك الحيوانات المستوردة من قارتي أفريقيا وأوروبا".