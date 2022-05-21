تحالف ثنائي لوقف تهديد كوريا الشمالية النووي

توصل الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول بعد اجتماع الأمس إلى أنهما سينظران في توسيع التدريبات العسكرية المشتركة لردع توسع التهديد النووي من كوريا الشمالية.

يعكس الإعلان تحولًا في الاتجاه من قبل الزعيمين عن أسلافهما: فقد فكر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب في إلغاء التدريبات وأعرب عن تعاطفه مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون. وظل آخر رئيس لكوريا الجنوبية، مون جاي إن، ملتزما بالحوار مع كيم حتى نهاية فترة ولايته على الرغم من رفضه المتكرر من قبل كوريا الشمالية.

وقال بايدن إن التعاون بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يظهر «استعدادنا لمواجهة جميع التهديدات معًا».

عمليات ردع

في حين دافعت كوريا الشمالية، عن تطوير أسلحتها النووية وصواريخها باعتبارها وسيلة ردع ضرورية ضد ما تصفه بالتهديدات الأمريكية، ويتوقع أن ترد بغضب على إعلان الرئيسين، ولطالما وصفت التدريبات العسكرية المشتركة بأنها تدريبات على غزو، رغم أن الحلفاء وصفوا التدريبات بأنها دفاعية.

وأكد بايدن ويون في تصريحات خلال مؤتمر صحفي مشترك أن هدفهما المشترك هو نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية بشكل كامل. وقالت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في بيان مشترك إنهما ملتزمتان بـ «نظام دولي قائم على القواعد» من المحتمل أن يمهد البيان الطريق لكيفية تعامل الولايات المتحدة وحلفائها مع أي تحديات مع كوريا الشمالية.

ومع ذلك، كرر بايدن أيضًا عرضه للقاحات لكوريا الشمالية حيث ينتشر فيروس كورونا بسرعة خطيرة عبر تلك الدولة، بما في ذلك عرض لتوجيهها عبر الصين إذا كان ذلك مقبولًا بشكل أكبر لكوريا الشمالية. ولدى سؤاله عما إذا كان على استعداد للقاء كيم جونغ أون، قال بايدن إن ذلك سيعتمد على ما إذا كان الزعيم الكوري الشمالي «صادقًا» و«جادًا».

كيفية الرد

وفي حديثه للصحفيين على متن طائرة الرئاسة أثناء توجه بايدن إلى كوريا الجنوبية، قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، إن الولايات المتحدة نسقت مع سيول وطوكيو بشأن كيفية الرد إذا أجرت كوريا الشمالية تجربة نووية أو هجومًا صاروخيًا أثناء وجود بايدن. المنطقة أو بعد فترة وجيزة. كما تحدث سوليفان مع نظيره الصيني يانغ جيتشي في وقت سابق من الأسبوع وحث بكين على استخدام نفوذها لإقناع كوريا الشمالية بوقف التجارب.

كجزء من زيارة استغرقت خمسة أيام في آسيا، أمضى بايدن يوم السبت في تطوير علاقته مع يون، الذي تولى منصبه منذ أكثر من أسبوع بقليل.