أوكرانيا: لا تنازلات لروسيا وسنضرب بقوة أكبر

كتبت أسماء لمنور في السبت 21 مايو 2022 10:23 مساءً - منذ 6 دقائق

استبعدت أوكرانيا اليوم السبت قبول وقف لإطلاق النار مع روسيا وقالت كييف إنها لن تقبل أي اتفاق مع موسكو يتضمن التخلي عن أراضي لها.

وقال المستشار الرئاسي ميخايلو بودولياك إن تقديم تنازلات سيرتد بالسلب على أوكرانيا لأن روسيا ستضرب بقوة أكبر بعد أي توقف للقتال، مشيرا إلى أن موقف كييف في الحرب أصبح أكثر صلابة.

وأبلغ بودولياك رويترز في مقابلة في المكتب الرئاسي الذي يخضع لحراسة مشددة “الحرب لن تتوقف (بعد أي تنازلات). سيتم تعليقها لبعض الوقت”.

وأضاف “بعد فترة، وبتكثيف جديد، سوف يقوم الروس بتعزيز أسلحتهم وقوتهم البشرية ويعملون على تصحيح أخطائهم وتطوير آدائهم وإقالة العديد من الجنرالات … وسوف يبدأون هجوما جديدا أكثر دموية وأوسع نطاقا”.

ورفض بودولياك دعوات في الغرب لوقف فوري لإطلاق النار يتضمن استمرار سيطرة القوات الروسية على الأراضي التي احتلوها في شرق وجنوب أوكرانيا، ووصف هذه الدعوات بأنها “بالغة الغرابة”.

وقال بودولياك “على القوات (الروسية) مغادرة البلاد وبعد ذلك سيكون من الممكن استئناف عملية السلام”.

وعقدت عدة لقاءات بين مفاوضي البلدين من دون تحقيق أي نتيجة ملموسة.

ويعود الاجتماع الأخير بين رئيسي الوفدين فلاديمير ميدينسكي من الجانب الروسي وديفيد أراخاميا عن أوكرانيا، إلى 22 أبريل، بحسب وكالات روسية.

وبعدما فشلت القوات الروسية في السيطرة على كييف ومنطقتها، ركزت جهودها على شرق أوكرانيا حيث تدور معارك ضارية.