زيلينسكي يدعو لمزيد من العقوبات على روسيا

كتبت أسماء لمنور في السبت 21 مايو 2022 10:23 مساءً - منذ 9 دقائق

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه تلقى اتصالا من رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي اليوم السبت وشدد خلاله على أهمية فرض مزيد من العقوبات على روسيا وفتح الموانئ الأوكرانية.

وكتب زيلينسكي على تويتر أنه شكر دراجي على “دعمه غير المشروط” لمسعى أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وحدها الدبلوماسية يمكنها إنهاء الحرب

وأكد زيلينسكي، السبت، أن وحدها السبل “الدبلوماسية” يمكنها إنهاء الحرب في أوكرانيا في وقت باتت المفاوضات بين كييف وموسكو في طريق مسدود.

وقال زيلينسكي خلال مقابلة مع محطة تلفزيونية أوكرانية: “نهاية النزاع ستكون دبلوماسية”، مضيفا: “الحرب ستكون دامية، وتتخللها معارك وقتال إلا أنها ستنتهي قطعا عبر السبل الدبلوماسية”.

وتابع: “ثمة أمور لن نتمكن من تحقيقها إلا حول طاولة المفاوضات. نريد أن يعود كل شيء” كما من قبل، وهو ما “لا تريده روسيا”، بدون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وكان أحد مستشاري الرئيس ميخايلو بودولياك صرح، الثلاثاء، أن المحادثات بين موسكو وكييف “متوقفة”، مؤكدا: “روسيا لا تتحلّى بعنصر رئيسي وهو فهم ما يحدث في العالم حالياً ودورها السلبي جداً”.