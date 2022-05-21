النرويج تحذر من إصابات محتملة بجدري القرود

كتبت أسماء لمنور في السبت 21 مايو 2022 10:22 مساءً - منذ 52 دقيقة

قال معهد الصحة العامة في النرويج اليوم السبت إن النرويج بدأت البحث عن حالات إصابة محتملة بمرض جدري القرود في العاصمة أوسلو.

وأضاف المعهد “تأكدت إصابة أجنبي، زار أوسلو في الفترة من السادس حتى العاشر من مايو أيار الجاري، بعد عودته إلى وطنه”.

ولم يذكر المعهد بالاسم تلك الدولة التي ظهرت فيها هذه الحالة.

ارتفاع إصابات جدري القرود في ألمانيا

أعلنت السلطات الصحية بالعاصمة الألمانية برلين اليوم السبت أنه تم تسجيل اثنتين على الأقل من حالات الإصابة بفيروس جدري القرود في برلين، وذلك بعد يوم واحد من تسجيل أول إصابة في البلاد في ميونيخ.

وقالت وزارة الصحة بمدينة برلين في بيان إن من المحتمل ظهور المزيد من الإصابات خلال الأيام القليلة المقبلة، مضيفة أن المرضى في حالة مستقرة وأن التسلسل الجيني سيوضح نوع المرض.

ويعد جدرى القرود مرضا معديا عادة ما يكون خفيفا وهو متوطن في مناطق من غرب ووسط قارة أفريقيا. وينتشر هذا المرض من خلال الاحتكاك المباشر وهو ما يعني إنه يمكن احتواؤه بسهولة من خلال تدابير مثل العزل الذاتي والنظافة فور تشخيص أي إصابة جديدة.

ووفقاً لما أوضحته منظمة الصحة العالمية، فإن جدري القردة مرض فيروسي نادر وحيواني المنشأ (يُنقل فيروسه من الحيوان إلى الإنسان) وتماثل أعراض إصابته للإنسان تلك التي كان يشهدها في الماضي المرضى المصابون بالجدري، ولكنه أقل شدّة.