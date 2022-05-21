فيديو.. صاروخ روسي يدمر قصر الثقافة في خاركيف شرقي أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في السبت 21 مايو 2022 10:22 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 21 - مايو - 2022 9:28 مساءً

تواصل القوات الروسية استهداف المدن والمقرات الأوكرانية بلا هوادة، ونشرت وزارة الدفاع الأوكرانية، السبت، مقطع فيديو يوثق استهداف الجيش الروسي قصر الثقافة في منطقة لوزوفا، بمدينة خاركيف شرقي البلاد.

وقالت الوزارة في تغريدة إن قوت الجيش الروسي “تتعمد ترهيب المدنيين، باستهداف مواقع غير عسكرية في أوكرانيا”.

وكشفت التغريدة أن القصف الذي طال المركز الثقافي في لوزوفا، تسبب في إصابة 7 مواطنين، بينهم طفل.

ويظهر الفيديو كيف كانت الأجواء بالمدينة تميل إلى الهدوء، بينما لم يشكل المبنى بأي حال من الأحوال تهديدا للقوات الروسية.

وتعالت أعمدة دخان كثيف إثر قصف المبنى، فيما هرع مدنيون كانوا قريبين منه، هربا.

يُذكر أن قصر الثقافة يقع على حافة طريق يرتادها مدنيون، حيث يتوسط منطقة لوزوفا، الواقعة في مدينة خاركيف.

وكان حاكم منطقة خاركيف (شمال شرق) أوليغ سينيغوبوف كشف أن بعض القرى والبلدات في محيط خاركيف استهدفت بقصف مدفعي خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ما أوقع قتيلا وعشرين جريحا.

وبينما تواصل موسكو هجومها في شرق البلاد مؤكدة تدمير شحنة “كبيرة” من الأسلحة أرسلها الغرب لأوكرانيا، أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، السبت، أن وحدها السبل “الدبلوماسية” يمكنها إنهاء الحرب في أوكرانيا،

وبعدما فشلت القوات الروسية في السيطرة على كييف ومحيطها، ركزت جهودها لشن هجوم على شرق أوكرانيا حيث تدور معارك عنيفة.