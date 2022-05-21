إيران تبدي استعدادها “لحل وسط” للملف النووي

كتبت أسماء لمنور في السبت 21 مايو 2022 10:22 مساءً - منذ ساعتين

نقل تلفزيون الجزيرة اليوم السبت عن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قوله إن القيادة الإيرانية أخبرت الدوحة باستعدادها لحل وسط فيما يتعلق ”بالملف النووي الإيراني“.

كان أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، قد قال أمس الجمعة، إنه يأمل في الوصول إلى اتفاق بين الأطراف المتفاوضة بخصوص الملف النووي الإيراني، معربا عن استعداد بلاده للمشاركة في حل الخلافات.

وقال الأمير تميم، في مؤتمر صحفي مشترك في برلين مع المستشار الألماني أولاف شولتس: ”نأمل أن يكون هناك اتفاق بين أطراف الاتفاق النووي، وقطر مستعدة للمشاركة في حل هذا الخلاف. تناولنا أهمية الاتفاق الإيراني مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة ونحن متفائلون بهذا الشأن“.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال مستشار الفريق الإيراني في محادثات فيينا النووية محمد مرندي، إن طهران تنتظر من الأمريكيين إبداء المرونة للتوقيع على اتفاق في فيينا لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وقال مرندي، في مقابلة صحفية نشرها موقع ”انتخاب“ الإيراني، إنه ”بعد زيارة المبعوث الأوروبي إنريكي مورا إلى طهران واختتام زيارته أمس الجمعة، نحن ننتظر لنرى ما إذا كان الأمريكيون مستعدين لإبداء المرونة للتوقيع على الاتفاق“.

وزعم مرندي أن الأمريكيين والأوروبيين يواجهون أزمة اقتصادية، لا سيما أزمة الطاقة، مبيناً ”أن هذه الدول بأمس الحاجة إلى اتفاق نووي مع إيران“، معتبراً أن ”عوامل مختلفة أدت إلى عدم التوصل إلى اتفاق نووي حتى الآن“.

وأضاف أن ”قائمة العقوبات الأمريكية على الإرهاب ليست هي القضية الرئيسة في الاتفاق النووي“.

وكانت إيران قد عرقلت التوقيع على الاتفاق النووي في مارس/آذار الماضي، بعدما طلبت من واشنطن رفع الحرس الثوري من لائحة المنظمات الإرهابية، وهو الأمر الذي عارضته إدارة الرئيس جو بايدن.

والحرس الثوري الإيراني مدرج على لائحة المنظمات الإرهابية بقرار من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2019.

وشدد الفريق الإيراني للمفاوضات النووية على أن الغرب يريد الهدوء في منطقة غرب آسيا حتى يتمكن من التركيز على أوكرانيا وروسيا.