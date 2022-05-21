تقرير: الدبابات نقطة ضعف موسكو في الحرب على أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مايو 2022

متابعات

قالت صحيفة ”لوموند“ الفرنسية إن الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا منذ ما يقارب ثلاثة أشهر لا تزال سجالا بين الطرفين على الرغم من أن موازين القوى تبدو لمصلحة المعسكر الروسي على الأرض كما في الجو والبحر، مضيفة أن الدبابات الروسية قد تكون الثغرة الكبرى في المواجهات البرية بين موسكو وكييف.



وكشف تقرير نشرته ”لوموند“، أن موسكو قامت بتقييم أخطائها في أوكرانيا وذلك بعد نحو ثلاثة أشهر من الغزو، واكتشفت أن معدل فقدان دروعها بدأ يتراجع شيئا فشيئا، وهو تطور يعود إلى طبيعة العمليات في مدينة دونباس الأوكرانية، حيث تشارك المدفعية بشكل أكبر، ولكن أيضًا بسبب المعدات الجديدة التي يتم إرسالها إلى الحدود التي ظهرت صورها الأولى لدبابات ”ترميناتور“ على الشبكات الاجتماعية لتستأثر اهتمام الخبراء وذلك بعد أن خسرت روسيا الكثير من الأهداف البرية نتيجة عدم نجاعة دباباتها في فترة ما من الحرب.

وتابع التقرير أن المركبة المدرعة الجديدة ”ترميناتور“ المليئة بالسلاح والفعالة بشكل خاص في القتال البري، مسؤولة عن مرافقة الدبابات لحمايتها، وهي قادرة على إسقاط طائرات الهليكوبتر الهجومية وإحباط نيران الصواريخ المحمولة، مضيفا أن الجيش الروسي هو الوحيد في العالم الذي يمتلك ”ترميناتور“.