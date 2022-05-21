حفتر والدبيبة في أبوظبي للتعزية بوفاة الشيخ خليفة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مايو 2022

متابعات

قدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، اليوم السبت، التعزية في وفاة رئيس الإمارات السابق الشيخ خليفة بن زايد.



جاء ذلك خلال لقاءين منفصلين في أبوظبي مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي تلقى كذلك التهنئة بانتخابه رئيسا للدولة.

ووفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات ”وام“، فقد ”تلقى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، التعازي في وفاة رئيس البلاد السابق، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، من رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة“.