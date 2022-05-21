إسرائيل ترفض فكرة "التحقيق الأمريكي" في قضية شيرين أبوعاقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مايو 2022

متابعات

قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية ”مكان“، إن إسرائيل تعارض إجراء الولايات المتحدة تحقيقا في مقتل الصحفية الفلسطينية – الأمريكية شيرين أبو عاقلة، التي استشهدت خلال تغطيتها عملية للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة.



وجاء ذلك، رداً على توقيع 55 نائبا أمريكيا في مجلس الشيوخ الأمريكي، على خطاب يطالب مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووزارة الخارجية الأمريكية بالتحقيق في استشهاد أبو عاقلة، وذلك بعد أن قالت وسائل إعلام عبرية إن الجيش الإسرائيلي لن يحقق في القضية.

وانتقد السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، مايك هرتسوغ، الدعوة التي أطلقها النواب الأمريكيون، قائلاً إن ”الرسالة التي وقعها هؤلاء لا تعرض الحادثة بصورة منصفة وتتجاهل سياق الأحداث وبالتالي تتوصل إلى استنتاج خاطئ“.