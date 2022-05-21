قطر: القيادة الإيرانية أبلغتنا باستعدادها "لحل وسط" للملف النووي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مايو 2022

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نقل تلفزيون الجزيرة اليوم السبت عن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قوله إن القيادة الإيرانية أخبرت الدوحة باستعدادها لحل وسط فيما يتعلق ”بالملف النووي الإيراني“.



كان أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، قد قال أمس الجمعة، إنه يأمل في الوصول إلى اتفاق بين الأطراف المتفاوضة بخصوص الملف النووي الإيراني، معربا عن استعداد بلاده للمشاركة في حل الخلافات.

وقال الأمير تميم، في مؤتمر صحفي مشترك في برلين مع المستشار الألماني أولاف شولتس: ”نأمل أن يكون هناك اتفاق بين أطراف الاتفاق النووي، وقطر مستعدة للمشاركة في حل هذا الخلاف. تناولنا أهمية الاتفاق الإيراني مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة ونحن متفائلون بهذا الشأن“.