آلاف الأتراك يحتجون على إدانة قيادية معارضة بتهمة "إهانة الرئيس والدولة"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مايو 2022

احتشد الآلاف في إسطنبول، اليوم السبت، للاحتجاج على إدانة القيادية في المعارضة التركية جنان كفتانجي أوغلو بتهمة إهانة الرئيس والدولة.



وردد المتظاهرون الذين تواجدوا في حي مالتيبي بوسط إسطنبول الأغاني، ولوحوا بالعلم التركي وأعلام المعارضة، وفقا لوكالة ”رويترز“.

وترأس جنان أوغلو، التي قضت المحكمة بسجنها مدة تقل قليلا عن 5 سنوات، فرع حزب الشعب الجمهوري المعارض في إسطنبول، وهي أحد أقوى الشخصيات في الحزب.