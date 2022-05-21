شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة رشا فايز كليب تشيد بالمكتبة الرقمية بالإسكندرية: تضم أعظم الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النائبة رشا فايز كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ضمن الوفد الرسمى للجنة التعليم والبحث العلمى فى زيارة مكتبة الإسكندرية، ولقاء علمى سياسى مع الدكتور مصطفى الفقى، مدير مكتبة الإسكندرية.

فى البداية، رحب الدكتور مصطفى الفقى، بأعضاء اللجنة بمدينة الإسكندرية وبمقر المكتبة العريق، ملتقى الثقافات فى مصر، مشيدًا بدور أعضاء المجلس الحالى فى مجالى الرقابة والتشريع.

وأشادت كليب بالمكتبة الرقمية العالمية الموجودة داخل مكتبة الإسكندرية، والتى تضم أعظم الأعمال التى وردت فى تاريخ البشرية من أجل إتاحة المعرفة للجميع.