21 مايو , 2022
زيلنسيكي (أ ف ب).
أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسيكي السبت أن وحدها السبل «الدبلوماسية» يمكنها إنهاء الحرب في أوكرانيا في وقت باتت المفاوضات بين كييف وموسكو في طريق مسدود.
وقال زيلينسكي خلال مقابلة مع محطة تلفزيونية أوكرانية «نهاية النزاع ستكون دبلوماسية» مضيفاً «الحرب ستكون دامية، وتتخللها معارك وقتال إلا أنها ستنتهي قطعاً عبر السبل الدبلوماسية».
كانت هذه تفاصيل خبر زيلنسيكي: وحدها «الدبلوماسية» ستضع حداً للحرب في أوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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