3 قتلى في غارات إسرائيليّة استهدفت جنوب دمشق

أعلنت وسائل إعلام النظام السوري، في وقت متأخر من يوم أمس (الجمعة)، أن «الدفاعات الجوّية للجيش السوري اعترضت صواريخ إسرائيليّة قرب دمشق».

وقالت وزارة الدفاع السورية، أن «عدواناً» إسرائيلياً انطلق من مرتفعات الجولان واستهدف بعض النقاط جنوب العاصمة دمشق، أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وتسبب في بعض الخسائر المادية».

وقال التلفزيون السوري في وقت سابق، إن «الدفاعات الجوية السورية أسقطت عددا ًمن الصواريخ في ريف دمشق».

من جهته، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، «مقتل ثلاثة ضبّاط وإصابة أربعة آخرين من طواقم الدفاعات الجوّية التابعة للنظام، جرّاء القصف الإسرائيلي الذي استهدف مواقع عسكريّة ومستودعات لميليشيات إيران بمحيط العاصمة دمشق».

وبحسب المرصد، فإنّ «النيران اشتعلت ضمن المواقع التابعة للميليشيات بمحيط مطار دمشق الدولي، حيث شوهِدت سيّارات الإسعاف وهي تهرع إلى الأماكن المستهدفة».