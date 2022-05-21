الحشد يطيح بأحد عناصر داعش شرق الانبار

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، إلقاء القبض على أحد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي شرق محافظة الأنبار.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "قوة من استخبارات من اللواء 27 بالحشد الشعبي، تمكنت السبت، من القاء القبض على أحد عناصر فلول داعش الإرهابي في منطقة البو خليفة الواقعة بقضاء الكرمة شرق محافظة الأنبار؛ وذلك خلال كمين نوعي نفذ وفقاً لمعلومات دقيقة".



وأشارت إلى "اتخاذ الإجراءات الأصولية بحق المعتقل".

