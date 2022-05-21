النواب اللبناني يستعد لمعركة الرئاسة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يبدأ مجلس النواب اللبناني الجديد أول اجتماعاته اليوم، حيث يشهد انتخاب هيئة مكتب المجلس في أول جلسة يعقدها بعد تجديد انتخابه، وذلك في مهلة أقصاها 15 يوما من بدء ولايته، وتتألف هيئة مكتب المجلس من رئيس ونائب رئيس وأميني سر و3 مفوضين.

ويتوقع أن يشهد المجلس معركة كبيرة على منصب الرئاسة، بعدما أعلن النواب الجدد في المجلس عدم رغبتهم بانتخاب بري لرئاسة المجلس النيابي الجديد.

وأعلنت كتلة «التنمية والتحرير» النيابية اللبنانية خلال اجتماعها الأول أمس، بحضور كل أعضائها ترشيح رئيسها نبيه بري، لرئاسة المجلس النيابي الجديد.

وأعربت عن أملها تأييد جميع الزملاء هذا الترشيح والعمل له، وتبنت الكتلة خارطة الطريق التي تضمنتها الرسالة التي وجهها بري عشية إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الثلاثاء الفائت، عادة إياها دعوة مفتوحة لكل الكتل للحوار تحت قبة البرلمان لمقاربة كل القضايا والعناوين المتصلة

بإيجاد الحلول الناجعة لإنقاذ لبنان من دائرة الخطر الذي يتهدده على مختلف المستويات.

وشددت الكتلة على قيام حكومة تصريف الأعمال بواجباتها في المرحلة الانتقالية ومتابعة الملفات التي تهم الناس ومشاكلهم الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما ضبط التفلت في سعر صرف الدولار الأمريكي وردع المضاربات به وتأمين المحروقات والخبز وغيرها.

على صعيد آخر طلب الرئيس اللبناني ميشال عون أمس، من حكومة نجيب ميقاتي تصريف الأعمال ريثما تتشكل حكومة جديدة.