شكرا لقرائتكم خبر السودان: إثيوبيا تستند على معلومات مضللة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استنكر السودان تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي دمقي موكنن بشأن منطقة (الفشقة) التي اتهم فيها الخرطوم باستغلال الوضع في شمالي بلاده وغزو حدودها.

وأوضحت وزارة الخارجية السودانية في بيان أن الوزير الإثيوبي استند لمعلومات غير صحيحة ومضللة ومخالفة لإقرار إثيوبيا بما ورد في اتفاقية 1902 وبروتكول 1903 الخاص بوضع العلامات الحدودية بين البلدين والمذكرات المتبادلة بين وزيري خارجية البلدين في 18 يوليو 1972، مشيرة إلى أن التصريحات الإثيوبية تأتي في وقت تحتاج فيه المنطقة إلى الاستقرار والتهدئة والابتعاد عن بث خطابات الكراهية والتصعيد.

وأكد السودان أن قواته منتشرة داخل حدودها بوصف ذلك جزءا لا يتجزأ من ممارسته لسيادته على أراضيه وضبط الحدود المعترف بها دوليا، داعية إثيوبيا لاستئناف أعمال لجان الحدود المشتركة في أقرب وقت، والانخراط الجاد في عملية استكمال تكثيف العلامات الحدودية.

من جهة أخرى، طالب السودان بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان «يونيتامس»، للقيام بمهامها كاملة والإيفاء بالتزاماتها بما فيها تسهيل بناء السلام والمساعدة في توفير مطلوبات الانتقال السياسي وحشد الموارد اللازمة لذلك.

وأكد وزير الخارجية السوداني علي الصادق في مؤتمر صحفي، عدم إيفاء البعثة بأي دعم مالي، وأن السودان ومنذ إنشاء البعثة حصل فقط على مبلغ 400 مليون دولار منها 200 مليون دولار ضمن مشروع برنامج (ثمرات) لدعم الأسر الفقيرة.