3 قتلى في قصف إسرائيلي لدمشق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قتل 3 عناصر من الجيش السوري جراء قصف صاروخي إسرائيلي طال جنوب العاصمة السورية دمشق.

وقال مصدر عسكري سوري في بيان «نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا برشقات من الصواريخ أرض - أرض من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في جنوب دمشق».

وأضاف «تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، وأدى العدوان إلى ارتقاء 3 شهداء ووقوع بعض الخسائر المادية».

وقال سكان جنوب العاصمة «سقطت صواريخ عدة في محيط مطار دمشق الدولي، وسقطت صواريخ على جبل المانع على أطراف بلدة الكسوة جنوب العاصمة دمشق».