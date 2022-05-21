3 قتلى في قصف إسرائيلي لدمشق

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وقال مصدر عسكري سوري في بيان «نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا برشقات من الصواريخ أرض - أرض من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في جنوب دمشق».وأضاف «تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، وأدى العدوان إلى ارتقاء 3 شهداء ووقوع بعض الخسائر المادية».
وقال سكان جنوب العاصمة «سقطت صواريخ عدة في محيط مطار دمشق الدولي، وسقطت صواريخ على جبل المانع على أطراف بلدة الكسوة جنوب العاصمة دمشق».
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