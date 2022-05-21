شكرا لقرائتكم خبر إطلاق سراح صحفية ألمانية في العراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفرجت السلطات العراقية عن صحفية ألمانية كانت معتقلة في العراق منذ شهر، وعادت إلى ألمانيا.

وقال محاميها يانيك رينهوف، «إنها مع عائلتها للمرة الأولى»، وأضاف أن المرأة تم ترحيلها من العراق فور إطلاق سراحها بسبب مشاكل تتعلق بتأشيرتها، وبحسب المحامي، اتهمت المرأة بالتجسس ودعم الإرهاب.

وفسرت السلطات العراقية تقاريرها عن الجرائم المزعومة ضد الأكراد على أنها تعاطف مع حزب العمال الكردستاني المحظور.

وقال رينهوف «لكن الشبهات ربما لم تتأكد»، وبحسب المحامي، لا يزال غير واضح ما إذا كان العراق سيفتح إجراءات قانونية ضد الصحفية الألمانية أم لا.