إطلاق سراح صحفية ألمانية في العراق

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وقال محاميها يانيك رينهوف، «إنها مع عائلتها للمرة الأولى»، وأضاف أن المرأة تم ترحيلها من العراق فور إطلاق سراحها بسبب مشاكل تتعلق بتأشيرتها، وبحسب المحامي، اتهمت المرأة بالتجسس ودعم الإرهاب.وفسرت السلطات العراقية تقاريرها عن الجرائم المزعومة ضد الأكراد على أنها تعاطف مع حزب العمال الكردستاني المحظور.
وقال رينهوف «لكن الشبهات ربما لم تتأكد»، وبحسب المحامي، لا يزال غير واضح ما إذا كان العراق سيفتح إجراءات قانونية ضد الصحفية الألمانية أم لا.
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