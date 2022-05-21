3.5 ملايين لاجئ أوكراني في بولندا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت السلطات البولندية دخول أكثر من 3.5 ملايين لاجئ من أوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية على الجمهورية السوفيتية السابقة.

جاء ذلك وفقا لما كتبته هيئة حماية الحدود البولندية عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي أمس، لكنها أشارت إلى أن عدد الأشخاص العائدين إلى أوكرانيا زاد عن عدد القادمين حديثا إلى بولندا في الفترة الأخيرة.

وأوضحت الهيئة أن عدد الأشخاص القادمين من أوكرانيا المجاورة والذين تم تسجيل دخولهم إلى البلاد وصل أمس الأول إلى 23 ألفا و700 شخص، فيما وصل عدد اللاجئين العائدين من بولندا إلى أوكرانيا في اليوم نفسه إلى 28 ألفا و400 شخص.