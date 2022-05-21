شكرا لقرائتكم خبر 3.5 ملايين لاجئ أوكراني في بولندا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جاء ذلك وفقا لما كتبته هيئة حماية الحدود البولندية عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي أمس، لكنها أشارت إلى أن عدد الأشخاص العائدين إلى أوكرانيا زاد عن عدد القادمين حديثا إلى بولندا في الفترة الأخيرة.وأوضحت الهيئة أن عدد الأشخاص القادمين من أوكرانيا المجاورة والذين تم تسجيل دخولهم إلى البلاد وصل أمس الأول إلى 23 ألفا و700 شخص، فيما وصل عدد اللاجئين العائدين من بولندا إلى أوكرانيا في اليوم نفسه إلى 28 ألفا و400 شخص.
كانت هذه تفاصيل خبر 3.5 ملايين لاجئ أوكراني في بولندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.