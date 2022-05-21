زيلينسكي: روسيا قصفت مركزا ثقافيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ألقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي باللائمة على روسيا لشن هجوم صاروخي على مركز ثقافي شرقي أوكرانيا أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص. وكتب زيلينسكي على موقع تليجرام الإخباري قائلا «إن طفلا يبلغ من العمر 11 عاما أصيب أيضا بجروح في قصف المركز القائم بمدينة لوزوفا الواقعة في منطقة خاركيف». وقال «لقد اتخذ المحتلون الثقافة والتعليم والإنسانية على أنها عناصر معادية لهم». وأضاف «إن مثل هذه الهجمات هي غباء مطلق وهي شر كذلك، ونشر مقطع فيديو على حسابه أظهر سقوط صاروخ على المدينة، ثم شوهدت سحابة ضخمة من الدخان». وقال «لقد اتخذ المحتلون الثقافة والتعليم والإنسانية على أنها عناصر معادية لهم». وأضاف «إن مثل هذه الهجمات هي غباء مطلق وهي شر كذلك، ونشر مقطع فيديو على حسابه أظهر سقوط صاروخ على المدينة، ثم شوهدت سحابة ضخمة من الدخان».

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