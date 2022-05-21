بايدن لا يستبعد عقد اجتماع مع كيم

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وخلال زيارته الحالية للعاصمة الكورية الجنوبية سول، رد بايدن على سؤال صحفي في هذا الشأن أمس، قائلا «إن هذه الخطوة مرهونة بما إذا كان كيم سيتصرف بشكل أمين وما إذا كان سيأخذ الأمر على محمل الجد».وأكد في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الكوري الجنوبي الجديد يون سيوك يول أن الهدف لا يزال يتمثل في «النزع الكامل للسلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية».
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