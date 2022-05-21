شكرا لقرائتكم خبر بايدن لا يستبعد عقد اجتماع مع كيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لا يستبعد من حيث المبدأ إمكانية أن يعقد لقاء مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

وخلال زيارته الحالية للعاصمة الكورية الجنوبية سول، رد بايدن على سؤال صحفي في هذا الشأن أمس، قائلا «إن هذه الخطوة مرهونة بما إذا كان كيم سيتصرف بشكل أمين وما إذا كان سيأخذ الأمر على محمل الجد».

وأكد في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الكوري الجنوبي الجديد يون سيوك يول أن الهدف لا يزال يتمثل في «النزع الكامل للسلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية».