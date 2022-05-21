شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. "تضامن النواب" تنظر موازنة "القومى لأسر الشهداء" و"البحوث الاجتماعية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، غدا الأحد، مناقشاتها لمشروعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالى 2022/2023، فيما يخص المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، وقد تم توجيه الدعوة إلى المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، وزارة المالية، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وتنظر اللجنة فى اجتماعها الثانى، مشروعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالى 2022/2023، فيما يخص المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، وقد تم دعوة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، وزارة المالية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

جدير بالذكر أن مجلس النواب يناقش خلال جلسته غدا الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مشروعى قانونين جديدين مقدمين من الحكومة، الأول يتعلق بإدخال تعديلات على قانون غسل الأموال القائم، والثانى بشأن تنظيم الحج وإنشاء بوابة مصرية موحدة للحج، حيث يبدأ المجلس خلال الجلسة بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.