رئيس مجلس النواب يلتقى رئيس مجلس الأمة الكويتى.. صور

القاهرة - سامية سيد - التقى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بمرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، وذلك على هامش مشاركته فى أعمال المؤتمر الـ33 الطارئ للاتحاد البرلمانى العربى، والمنعقد فى القاهرة - اليوم.

خلال اللقاء أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب على عمق ورسوخ العلاقات المصرية الكويتية على كافة الأصعدة بما خلق ترابطاً تاريخياً بين الشعبين المصرى والكويتى الشقيقين، كما أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى على ضرورة تعزيز التعاون البرلمانى المصرى الكويتى بما فى ذلك تنسيق المواقف فى المحافل البرلمانية الدولية إزاء القضايا العربية وفى مقدمتها القضية الفلسطينية.

من جانبه، ثمن السيد مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتى الدور المصرى الداعم للقضايا العربية واصفاً إياه "بالمشرف"، مؤكداً على أن مصر هى عاصمة العرب، كما أكد أيضاً على ضرورة تعزيز التعاون البرلمانى المصرى الكويتى، خاصة على مستوى تبادل الخبرات التشريعية.



رئيس مجلس النواب يلتقى رئيس مجلس الأمة الكويتى (1)



رئيس مجلس النواب يلتقى رئيس مجلس الأمة الكويتى (2)



رئيس مجلس النواب يلتقى رئيس مجلس الأمة الكويتى (3)



رئيس مجلس النواب يلتقى رئيس مجلس الأمة الكويتى (4)