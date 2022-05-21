شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. "التنسيقية" تعقد جلسة حوارية بعنوان "مستقبل الاقتصاد المصرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، غدا الأحد، الساعة الرابعة والنصف، جلسة حوارية بعنوان " مستقبل الاقتصاد المصرى " مع الدكتور طلال أبو غزالة، الخبير الاقتصادي العالمى، رئيس ومؤسس مجموعة طلال أبو غزاله العالمية، وذلك ضمن مبادرة "سوا هنعدي".

تدير الجلسة شيرين خالد، عضو التنسيقية، ويتحدث خلالها "طلال أبو غزالة"، عن الأزمة المالية العالمية، ونظرة على مستقبل الاقتصاد المصري، وحديث عن دور الاقتصاد الإبداعي وريادة الأعمال.

أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حملة "سوا هنعدي"، لتوعية المواطن بملامح الأزمة الاقتصادية العالمية والإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة الأزمة، وقالت التنسيقية إن الحملة تعمل علي عدة محاور منها المحور الاجتماعي والاقتصادي والتشريعي.

وأردفت:" الحملة تستهدف الحملة تغيير نمط السلوك الاستهلاكي للمواطن لتقليل الإنفاق وتوفير السيولة المالية للأولويات الأخرى. "

وأوضحت التنسيقية، أن حملة "سوا هنعدي"، بصدد تنظيم عدد من اللقاءات مع الاقتصاديين والخبراء وجلسات استماع إلى رواد الأعمال في مجالات الصناعة والزراعة والتصدير بهدف إيجاد حلول للتحديات التي تواجه هذه القطاعات لنحقق قدرا من الاكتفاء الذاتي وتقليل الواردات.

وأشارت الحملة، إلي سعى نواب التنسيقية لمتابعة ضبط الأسواق واتساق الزيادة السعرية مع القيمة الحقيقية للتضخم وعدم ترك الأمر لمبالغات التجار، كما يستهدفون التشريعات التي تحقق أهداف الحملة اجتماعيا مثل قانون إهدار الطعام.

وعلي المستوي الإقتصادي، لفتت الحملة إلي أنها بصدد تقديم اقتراحات بتشريعات تحسن أوضاع المستثمرين، كما تدرس الحملة إنشاء صندوق لتوسيع نطاق الحماية المجتمعية تحت إشراف وزاره التضامن الاجتماعي وبنك ناصر.