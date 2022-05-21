228 فدانًا...الوادي الجديد تنفذ مشروعا زراعيا متكاملا في واحة بلاط (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

نفذت محافظة الوادي الجديد، بدعم البنك الزراعي المصري، مشروعًا زراعيًا استثماريًا متكاملًا على مساحة 2287 فدانا بمركز بلاط.

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خلال تفقده للمشروع، اليوم السبت، يرافقه رئيس البنك الزراعي المصري، علاء فاروق، تنفيذ المشروع من تمويل البنك، المقامة على مساحة ٢٢٨ فدان على طريق "تنيدة – منفلوط" جنوب مركز بلاط، يضم المشروع مزرعة نخيل مثمر ومزرعة إنتاج حيواني تحتوي على ٦٧٠ رأس ماشية(أبقار - أغنام) ومصنع تمور تحت الإنشاء، كما يعتمد المشروع على أحدث نظم الري الحديث باستخدام الطاقة الشمسية والتي يجري تمويلها من خلال البنك الزراعي المصري.

وأضاف الزملوط، أن المشروع نجح في توفير ٤٠ عاملًا من أبناء المنطقة، مؤكدًا على دعم المحافظة والبنك للمشروعات الجادة للتوسع في استثماراتها وتعظيم الإنتاجية.