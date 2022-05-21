"سؤال مواجهة الشائعات".. ماذا قال طلاب الشهادة الإعدادية في أسيوط عن امتحان العربي؟ - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - تقرير: محمود عجمي:

أدى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط، اليوم السبت، امتحانات نهاية العامة في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية داخل 453 لجنة موزعة على قرى ومراكز المحافظة.

وعبر الطلاب عن سعادتهم بالامتحانات وسهولته وأنه جاء في مستوى الطالب المتوسط، وأشاد الطلاب بسؤال التعبير والخاص بكتابة لافتة تحث فيها زملاءك على مواجهة الشائعات".

ونشرت الصفحة الرسمية لموقع الخليج 365 عبر شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك تغطية مباشرة من أمام لجنة الامتحان في مدرسة الزهراء بأسيوط، لاستطلاع رأي الطلاب في الامتحانات.

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن 84 الف و 813 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية العامة (الدور الأول) للعام الدراسي الحالي 2021 / 2022.

وأكد محافظ أسيوط – في تصريحات صحفية له - انه أصدر توجيهاته لوكيل وزارة التربية والتعليم بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتوفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب لتأدية الامتحانات بكل سهولة ويسر، متمنياً لجميع الطلاب والطالبات من أبناء المحافظة النجاح والتوفيق، مشيرًا أن جميع اللجان انتظمت فيها أعمال الامتحانات، مع المتابعة المستمرة من قيادات مديرية التربية والتعليم وهيئة الإشراف على الامتحانات ، مع تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة للمتابعة المستمرة مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية والتعامل مع أي معوقات أو شكاوى .

وأكد محافظ أسيوط، أن إجمالي أعداد الطلاب الذين يؤدون امتحانات للشهادة الإعدادية العامة بلغ 84 ألف و 813 طالب وطالبة بعدد 406 لجان موزعين على قرى ومراكز المحافظة و 9650 طالب وطالبة فى الإعدادية المهنية موزعين على 47 لجنة على مستوى المحافظة ويؤدى الطلاب اليوم امتحان اللغة العربية والتربية الدينية.

وأوضح محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه قام بجولة تفقدية لبعض مراكز توزيع الأسئلة بالإدارات التعليمية كما تفقد بعض لجان الامتحانات بادارتى ساحل سليم والفتح يرافقه بعض قيادات المديرية ، بالإضافة إلى متابعة أعمال الامتحانات من خلال غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة ، مشيرا إلى أن المديرية بالتنسيق مع الإدارات التعليمية قامت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتهيئة الأجواء المناسبة ليتمكن الطلاب من أداء الإمتحانات وتحقيق أعلى الدرجات.

لافتًا إلى عقد عدة اجتماعات مع مديري الإدارات التعليمية وموجهي العموم ورؤساء القطاعات المختلفة للاستعداد لأعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني وتوفير كافة الاحتياجات ،فضلًا عن التنسيق مع مديرية الصحة من أجل توفير الرعاية الصحية للطلاب والجو المناسب لأداء الامتحانات وتزويد جميع اللجان بالإضاءة الجيدة والتأكيد على موجهي العموم للمواد الدراسية المختلفة بأن تكون جميع أسئلة الامتحانات مطبوعة بالكمبيوتر وبخط واضح ومن الكتاب المدرسي ومعظمها اختيارية ومباشرة ووفقًا للضوابط المنظمة لذلك،مشيرا الى جولاته اليوم لتفقد عددا من لجان الامتحانات بقرى ومراكز المحافظة مع تكثيف لجان المتابعة لمتابعة سير أعمال الامتحانات.