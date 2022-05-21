مصر تتوقع تحقيق 7 مليار دولار ايرادات من قناة السويس

كتبت أسماء لمنور في السبت 21 مايو 2022 07:26 مساءً - منذ 12 دقيقة

أعلن وزير المالية المصري “محمد معيط” في بيان اليوم السبت أنه من المتوقع أن تقترب إيرادات قناة السويس من سبعة مليارات دولار بنهاية السنة المالية الحالية.

وأشار معيط الى أن إيرادات السياحة من المتوقع أن تبلغ ما بين عشرة ‭‬‬و12 مليار دولار بنهاية السنة المالية على الرغم من الأزمة الأوكرانية.

وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو تموز وتنتهي في 30 يونيو حزيران.

وقناة السويس هي أسرع ممر ملاحي بين قارتي أوروبا وآسيا وأحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية للحكومة المصرية.

وكانت قناة السويس أعلنت، في وقت سابق، عن تحقيق إيرادات شهرية قياسية بلغت أكثر من 620 مليون دولار خلال شهر نيسان الماضي.

في هذا السياق، قال رئيس هيئة القناة “أسامة ربيع إن القناة حققت أعلى إيرادات شهرية في تاريخها، عند 629 مليون دولار في الماضي، في الوقت الذي تتعافى فيه حركة الملاحة من تأثيرات الجائحة.

وأضاف أن إيرادات القناة في نيسان زادت بنسبة 13.6 في المئة، مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، حين بلغت 553.6 مليون دولار.

وشهدت حركة الملاحة بالقناة، الشهر الماضي، عبور 1929 سفينة بزيادة 6.3 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.