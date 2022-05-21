شنغهاي تبدأ خطط الخروج من عمليات إغلاق كوفيد-19

كتبت أسماء لمنور في السبت 21 مايو 2022 07:26 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 21 - مايو - 2022 6:02 مساءً

بحذر، بدأت مدينة شنغهاي الصينية خطط إعادة جزء من شبكة النقل الخاصة بالمركز المالي الصيني، في خطوة ضخمة نحو الخروج من إغلاق استمر أسابيع لمكافحة كوفيد-19 في الوقت الذي واصلت فيه العاصمة بكين دفاعاتها في ظل تفش مستمر للمرض منذ شهر.

وسبّب إغلاق شنغهاي، منذ بداية نيسان، ضربة اقتصادية ثقيلة لأكثر مدن الصين سكانًا، وأثار جدلًا بشأن استمرار سياسة الصين بالقضاء تماما على فيروس كورونا ومخاوف من عمليات الإغلاق والاضطرابات التي قد تحدث مستقبلا.

وبخلاف شنغهاي، أحجمت بكين عن فرض إغلاق على مستوى المدينة نظرا لعدم تسجيلها سوى عشرات الإصابات الجديدة يوميا مقابل عشرات الآلاف في شنغهاي في ذروتها. ومع ذلك فإن القيود والاختبارات الجماعية المتواصلة المفروضة على العاصمة الصينية زعزعت استقرار اقتصادها وقلبت حياة سكانها رأسا على عقب.

في السياق، سجلت بكين 63 إصابة جديدة محلية بكوفيد-19 خلال 24 ساعة حتى الثالثة عصرا اليوم السبت بالتوقيت المحلي.

وبينما استمر قلق بكين من فيروس كورونا، قام العمال في شنغهاي بتطهير محطات مترو الأنفاق والقطارات قبل إعادة تشغيل أربعة خطوط للمترو غدا الأحد.

وعلى الرغم من أن الخدمة ستكون لساعات محدودة إلا أنها ستسمح للسكان بالتنقل بين المناطق. كما سيتم إعادة تشغيل أكثر من 200 خط للحافلات.

هذا وأعلنت السلطات الصحية في شنغهاي اليوم السبت أنه تم تسجيل 868 إصابة محلية جديدة يوم الجمعة مقابل 858 في اليوم السابق، في انخفاض كبير عن الذروة التي تم تسجيلها في عدد الإصابات اليومية الشهر الماضي.

وأضافت السلطات الصحية أنه لم يتم تسجيل إصابات جديدة خارج مناطق الحجر الصحي بانخفاض عن ثلاث حالات في اليوم السابق.