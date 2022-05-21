أستراليا.. رئيس الوزراء الجديد يتعهّد بتحقيق الوحدة في البلاد

كتبت أسماء لمنور في السبت 21 مايو 2022 07:26 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 21 - مايو - 2022 5:41 مساءً

أعلن زعيم حزب العمال “أنتوني ألبانيز” الذي قاد حزبه للفوز في انتخابات أستراليا اليوم السبت، بعد تسع سنوات من المعارضة، أنّه يريد توحيد الأستراليين.

وأبلغ ألبانيز الصحفيين، في أول تصريح له أثناء مغادرته منزله مساء اليوم لحضور احتفال حزب العمال في سيدني: “أريد أن أوحّد البلاد”.

وقال: “أعتقد أن الناس يريدون الاتحاد وتحقيق مصلحتنا المشتركة والهدف المشترك. أعتقد أن الناس عاشوا الكثير من الانقسام وكفى، وما يريدونه هو أن يتحدوا كأمة وأنا أعتزم قيادة ذلك”.

وفي وقت سابق، لفت رئيس الوزراء المحافظ “سكوت موريسون” الى أنه اتصل بألبانيز للإقرار بهزيمته في انتخابات السبت وتهنئته بالفوز.

واعترف رئيس الوزراء الأسترالي “موريسون” بهزيمته في الانتخابات العامة اليوم السبت، وقال إنه على الرغم من عدم الانتهاء من فرز الأصوات فمن المرجح على ما يبدو أن يشكل حزب العمال المعارض حكومة.

و في كلمة تلفزيونية في سيدني، قال: “الليلة تحدثت إلى زعيم المعارضة ورئيس الوزراء المقبل أنتوني ألبانيز وهنأته على فوزه في الانتخابات”.

وأضاف موريسون أنه سيتنحى عن رئاسة الحزب الليبرالي.

وينهي هذا الاعتراف فترة حكم تحالف موريسون المحافظ التي استمرت ثماني سنوات وتسعة أشهر. وأصبح موريسون رئيسًا للوزراء في عام 2018 بعد عدة تغييرات في القيادة.