اتصالات تركية مع فنلندا والسويد.. هل يلين موقف أردوغان؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 21 مايو 2022 07:26 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 21 - مايو - 2022 5:26 مساءً

لا تزال كل من فنلندا والسويد، مدعومتيَن من الدول الغربية، تسعيان الى تليين الموقف التركي حيال انضمامهما الى حلف الأطلسي. فبعدما قدّمت الدولتان الأوروبيتان رسميًا طلب عضوية، عارض الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” الخطوة، متهمًا البلدين بدعم مجموعات ارهابية تشكّل خطرًا على بلاده.

وفي إطار تليين المواقف، أعلن الرئيس الفنلندي “سولي نينيستو” اليوم السبت أنه أجرى محادثات “صريحة ومباشرة” مع أردوغان لمناقشة سعي فنلندا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وكتب نينيستو على تويتر بعد المكالمة: “أوضحت أنّ فنلندا وتركيا الحليفتين في حلف شمال الأطلسي ستلتزمان بأمن بعضهما البعض، وبالتالي ستزداد علاقتنا قوة”.

وأضاف “تدين فنلندا الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره. نواصل الحوار الوثيق”.

أمّا في ما يتعلق بالسويد، فقد أفادت وكالة الأناضول التركية للأنباء بأنّ أردوغان أبلغ رئيسة الوزراء السويدية “ماجدالينا أندرسون” اليوم السبت بأن أنقرة تتوقع خطوات ملموسة في ما يتعلق بمخاوفها بشأن المنظمات الإرهابية.

وذكرت الوكالة أن أردوغان أكّد في مكالمة هاتفية مع أندرسون أنه ينبغي رفع حظر صادرات الأسلحة الذي فُرض على تركيا بعد توغلها في سوريا عام 2019.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، نشر “رجب طيب أردوغان” مقطعًا مصوّرًا على حسابه على تويتر، قال فيه إنّ تركيا أبلغت الحلفاء أنها سترفض منح السويد وفنلندا عضوية حلف شمال الأطلسي.

وقال أردوغان في مقابلة مع طلاب، في وقت متأخر الأربعاء: “سنتمسك بسياستنا. أبلغنا الحلفاء أننا سنقول لا لعضوية فنلندا والسويد في حلف الأطلسي”.

وأضاف أن السويد وفنلندا تؤويان وتموّلان “إرهابيين” وتزودانهم بالسلاح، مكررًا اتهامات أنقرة بأن الدولتين تدعمان جماعات تعتبرها إرهابية لا سيما حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تعتبرها أيضا جماعة إرهابية مرتبطة ارتباطا وثيقا بحزب العمال الكردستاني.