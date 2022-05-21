الزاملي: حملة تأهيل وتطوير كبرى ستشمل كافة قطاعات مدينة الصدر

بغداد - ياسين صفوان - أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حاكم الزاملي، اليوم السبت، عن حملة تأهيل وتطوير كبرى ستشمل كافة قطاعات مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.



وقال مكتب الزاملي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "اجرى جولة ميدانية لعدد من قطاعات مدينة الصدر، للأشراف شخصياً على حملة تطوير وتأهيل البنى التحتية فيها، حيث أطلع على مراحل اكساء الطرقات، وتسوية الحفر، ورفع الانقاض، في عدد من القطاعات، مؤكداً أن الحملة الكبرى لتطوير وتأهيل خدمات البنى التحتية ستشمل جميع قطاعات مدينة الصدر، وتهدف الى تغيير الواقع الخدمي المتردي فيها، والارتقاء بمستوى بناها التحتية، لتقديم كل ما يستحقه اهالي المدينة".



والتقى النائب الأول، وفق البيان، خلال جولته الميدانية بعدد من المواطنين، "للاستماع لهمومهم ومشاكلهم ومطالبهم، مبديا حرصه على متابعتها مع الجهات المعنية لانجازها في أسرع وقت".

