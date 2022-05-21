انت الان تتابع خبر واشنطن: شعر النواب أعطى صوتاً لتطلعات العراقيين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قدمت السفارة الأمريكية لدى العاصمة بغداد، اليوم السبت، تعازيها بوفاة الشاعر العراقي مظفر النواب، فيما أشارت إلى أن شعره أعطى صوتاً لتطلعات العراقيين وغيرهم في أنحاء العالم.

