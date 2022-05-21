انت الان تتابع خبر واشنطن: شعر النواب أعطى صوتاً لتطلعات العراقيين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - قدمت السفارة الأمريكية لدى العاصمة بغداد، اليوم السبت، تعازيها بوفاة الشاعر العراقي مظفر النواب، فيما أشارت إلى أن شعره أعطى صوتاً لتطلعات العراقيين وغيرهم في أنحاء العالم.
وقالت السفارة في منشور له عبر فيسبوك، تابعته الخليج 365، إنها "تقدم تعازيها في وفاة الشاعر العراقي البارز مظفر النواب. أعطى شعر النواب صوتًا لتطلعات عدد لا يحصى من العراقيين وغيرهم في جميع أنحاء العالم".
وأضافت، "سوف يعيش إرثه في شعره. ونشارك الشعب العراقي في حداد وفاته، ودعواتنا لأهله وأحبابه".
وأضافت، "سوف يعيش إرثه في شعره. ونشارك الشعب العراقي في حداد وفاته، ودعواتنا لأهله وأحبابه".