الارشيف / اخبار العالم

كيف عاقب بوتين رئيس أمريكا بايدن ووزير خارجيته ومدير الـ سي آي إيه

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر - قالت روسيا اليوم السبت إنها قررت حظر دخول 963 أميركيا إلى أراضيها بينهم الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ومدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز.

ولحظر السفر تأثير رمزي فقط لكنه يشكل جزءا من التدهور المستمر في علاقات روسيا مع الولايات المتحدة وحلفائها منذ غزوها أوكرانيا في 24 فبراير.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات عديدة على الرئيس الروسي فلاديمير بوتن وكبار مساعديه، إضافة إلى عقوبات شديدة على الاقتصاد الروسي شمل قطاعات البنوك والتعدين والتجارة الخارجية، فيما دعا الاتحاد الأوروبي أعضاؤه إلى وقف استيراد النفط والغاز من

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا