شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية النواب تناقش موازنة التعاون الدولى والشئون العربية تنظر تغيرات المناخ غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اجتماعا لها غدا الأحد بمجلس النواب، لمناقشة الموازنة المقدمة من وزارة المالية عن وزارة التعاون الدولي للعام المالي 2022/2023، بحضور ممثلي الوزارة.

كما تعقد لجنة الشئون العربية اجتماعا لها لمناقشة تغيرات المناخ وتأثيرها على الدول العربية واستعدادات مصر لمؤتمر (COP 27) للاستماع إلى آخر مستجدات وزارة الخارجية في هذا الشأن.