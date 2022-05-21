شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب تناقش موازنة الرقابة المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعين لها غدا الأحد، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/ 2023 الخاص بالهيئة العامة للرقابة المالية، وبعض الهيئات والجهات التابعة لها، الهيئة العامة للرقابة المالية ومعهد الخدمات المالية، والصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع.

كما تعقد لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب اجتماعا لها، لمناقشة مشروعى قانونين بربط الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لوزارة الداخلية والقطاعات التابعة لها للعام المالي 2022/2023.